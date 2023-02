Pärast popstaar Shakirast lahkuminekut on vutitäht Gerard Piqué uus suhe temast 12 aastat noorema neiuga pidevalt meedia fookuse all. Nüüd on sotsiaalmeedias ringlemas klipp, mille järgi väidetavalt visati paar ühest restoranist välja, kuna selle omanik on suur Shakira fänn.