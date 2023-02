Räppar nublut on tema karjääri algusest peale ümbritsenud suur saladuseloor, mis paistab nüüd tasapisi kerkivat. Sotsiaalmeediasse on ilmunud fotod, mis paljastavad, et Eesti kuumim räppar veedab aega kauni rootslannaga. Kas nublu süda on võetud?