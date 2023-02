„Olge valmis ootamatusteks!“ Roald Johannson on juba pea tervele maakerale ringi peale teinud

Norra polaaruurija Roald Amundseni järgi nime saanud Roald Johannson on viimase mõne aasta jooksul külastanud umbes kolmekümmend erinevat riiki ja sadat erinevat küla ja linna. Siiski tunneb palju näinud rännumees, et tema missioon on veel finiši sirgest mõne kilomeetri kaugusel: „Ma ei tea kas see on mingi universumi tahe või kõrgem jõud, et mulle selline nimi on antud. Mistõttu ma olen tundnud ka endal sellist kihku, võiks öelda isegi missiooni, maailmas ringi rännata ja avastada, kohtuda uute kultuuridega ja maadega“.