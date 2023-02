FOTO | Elina Pähklimägi saabus uue kaaslasega esimest korda avalikkuse ette

Kroonika kirjutas hiljuti, et oma abielu Andrus Purdest lahutanud Elina Pähklimägi (40) on eluga edasi läinud. Mõni aeg tagasi vahetas ta perekonnanime ära ning nüüdseks on puhumas uued tuuled ka tema armuelus.



Tähelepanelikumad on märganud, et näitlejanna kõrval on uus kaaslane Tanel Terase (35). Terase töötab juristina siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuses, ta on tegutsenud ka ettevõtjana ja olnud Eesti Apteekide Ühenduse juhatuse liige.