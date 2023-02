FOTO | Palju õnne! Poliitik Raimond Kaljulaid ja tema abikaasa Jane on saamas perelisa

Raimond ja Jane Kaljulaid kinnitasid Vabariigi aastapäeva peol Kroonikale, et nende perre on oodata perelisa. Võsukest on oodata juba kevadel, kui tema sugu ei soovinud paar veel avaldata.



2020. aasta juulis kirjutas Kroonika, et Kaljulaidi ja tema ettevõtjast abikaasa Jane perre tütar. „Tütar sai nimeks Iida. Nime leidis abikaasa Jane ja see on Põhjamaades küllalt levinud tütarlapsenimi ning meeldis meile mõlemale kohe. Samuti läheb see hästi kokku perekonnanimega – Iida Kaljulaid,“ rääkis uhke isa toona.