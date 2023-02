VIDEO | „Emotsionaalne ja haarav!“ Alika Milova kiitis vabariigi aastapäeva kontsertetendust

Kaks nädalat tagasi võitis noor naine Eesti Laulu võistluse. Võiduemotsioonid on tänaseni temaga. „Ma olen siiamaani heas mõttes pilve peal. Ma olen õnnelik ja tänulik selle eest,“ sõnas ta.

Oma vabariigi aastapäeva riietuse valis ta Ukrainale mõeldes. Alika kandis efektset kuldset kostüümi, mille juurde oli ta sobitanud sinised kingad. „Mulle on hästi oluline, et mõtetes oleks me ukrainlastega koos,“ rääkis ta oma emotsioonidest vabariigi aastapäevaga seoses.