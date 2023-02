VIDEO | Stefan vabariigi aastapäevast oma peres: me oleme kasvanud Eestis ja tähistame seda nagu eestlased!

Stefan ja tema elukaaslane Victoria Koitsaar ütlesid Kroonikale antud videointervjuus, et neile meeldis tänavune pidu väga.

24. veebruari kommetest rääkides ütles Stefan, et nende pere on seda alati eestlaslikult tähistanud. Samuti oli armastatud eurolauljal ja tema kaaslasel kodumaale ka mitu head soovi öelda.



Kes aga jäi Stefani ja Victoria beebit hoidma ning miks on paar uhke olemaks eestlane?