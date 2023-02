Jaak Allik eilsest elamusest: tervikuna läks kontsertlavastus liiga morbiidseks

„Jaan Pehki ja Märt Avandi esituses kõlas „Väljas on veebruar täna“ ju suurepäraselt, aga kui me mõtleme kasvõi ühele reale, „sest surm on meid silmanud juba“, ja kuuleme mõne minuti pärast EiKi teksti, et meil on laenud ja võlad ja ükskord me saamegi püdedaks lumeks, siis see kõik hakkab väga ühte väravasse minema,“ jätkas Allik.