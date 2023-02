Mihkel Mutt joomise mahajätmise mõjust: suhtlemine on täiesti kokku tõmbunud

„Aga ju ma suhtlesin liiga intensiivselt, nii et nüüd on vastureaktsioon, suhtlemine on täiesti kokku tõmbunud. Oma osa on kainussõltuvusel, mille kütkes olen juba varsti viisteist aastat – tunnistan seda siinkohal avalikult! Iga inimene, kes selle sammu astub, peab teadma, millega riskib,“ lausus ta.

„Kui keegi teile ütleb, et inimene ei kaota seeläbi sotsiaalses mõttes midagi, siis on see vastutustundetu vale ja see ütleja tuleks karistuseks kainerisse panna! Kaotab, ja kuidas veel, aga see on pikem jutt. Kuid ta võidab ka – teistmoodi. Näiteks mulle on olnud alati väga ebameeldiv mõelda, et minust saab kunagi rumal vanamees. Aga sinnapoole asi tüüris, sest ma ainult suhtlesin ja kirjutasin. Nüüd tekkis jälle aega, et end harida, lugeda ja süveneda, tegelda olemise mõttega. Seetõttu olen saanud targaks vanameheks. Mõni ehk ütleb, et vahet pole. On ikka.“