„Tiger Kingi“ staar Joe Exotic seisab surmaga silmitsi, kuid keeldub ravist

Exotic on öelnud, et tema uriinis on viimasel ajal palju verd. Arstide sõnul viitab see sellele, et vähk on levinud ka põide. Tohtrid tahaks teha täiendavad uuringud, kuid Exotic on vastu. „Ma tahan lihtsalt olla ja lasta sel (vähk - toim) oma rada pidi minna,“ märkis ta väljaandele TMZ saadetud kirjas.