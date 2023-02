Madonna läks endast 41 aastat nooremast kallimast lahku

Andrew`ga kohtus Madonna mullu ühel fotosessioonil. Vahetult enne seda oli Madonna lahku läinud 28-aastasest taustatantsijast Ahlamalik Williamsist.

Ilmselt on praegune olukord Madonna jaoks eriti valus, kuna too uus silmarõõm on Andrew vanune.

The Mirror kajastab, et Madonnal on hetkel „enesekindluse kriis“, kuna ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias on pilatud tema välimust.

5. veebruaril jagati Los Angeleses taas maailma mainekamaid muusikaauhindu Grammysid. Loomulikult oli kohal ka Madonna, kes jäi fännidele silma oma muutunud välimusega.

Twitteris oli väga palju reaktsioone. Mõned fännid ei suutnud teda isegi ära tunda. Madonna seisis publiku ees märgatavalt suuremate huulte, kitsa musta ülikonna ja võrkkinnastega. „Madonna, kes? See ei saa olla tema!“ säutsus üks vaataja. „Ma tõesti soovin, et Madonna ei puutuks kunagi oma nägu,“ nõustus teine.

Madonna võttis seejärel sotsiaalmeedias sõna. „Olen taas sattunud naistevihkamise ja vanuselise diskrimineerimise pilgu alla, mis meie maailmas endiselt levib,“ kirjutas ta. „Maailmas, mis keeldub hindamast üle 45-aastasi naisi ja tunneb vajadust naist karistada, kui ta on jätkuvalt tahtejõuline, töökas ja seiklushimuline.“

„Ma pole kunagi vabandanud ühegi oma loomingulise valiku ega selle eest, kuidas ma välja näen või riietun, ja ma ei kavatse alustada,“ ütles ta. „Meedia on mind alandanud minu karjääri esimestest päevadest alates,“ jätkas popstaar, kelle sõnul on see talle kõik üks suur katse.