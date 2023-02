Hendrik Sal-Saller narkootikumidest: oleks tõesti tore öelda, et ma ei teaks nendest mitte midagi

Kuigi Smilersi ninamees vihjas antud tsitaadiga sellele, et tema narkootikume ei tarvita, siis ta ei varja seda, et ta on antud teemaga kokku puutunud. „Oleks tõesti tore öelda, et ma ei teaks nendest mitte midagi, aga suhteliselt noore mehena, minnes Nõukogude Liidust ära Soome vabariiki, siis sealt tuli ABC hästi kiiresti,“ tõdes ta ning lisas, et pigem hämmastab teda see, kui vähe on Eestis narkootikumide tarvitamisest räägitud.