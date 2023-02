FOTOD | „Salalaulus“ üllatati Helgi Sallot, Raivo E. Tamme, Eda-Ines Ettit ja teisi Eesti kuulsuseid pisarateni

Tänase saates rabati üllatusetteastetega Helgi Sallot, Raivo E. Tamme, Andrei Zevakinit, Henrik Normanni ja Eda-Ines Ettit. Keegi neist ei teadnud, kes ja kuidas neid muusikaliselt tervitab, kuid kindel on see, et iga salalaul tõi ilmsiks mõne südantsoojendava loo, austusavalduse või liigutava taaskohtumise.