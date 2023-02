Kuigi „Vallalise kaunitari“ skandaalsest lõppakordist on möödas juba üle kahe kuu, on teema Brigitte Susanne Hundi mänedžeri Marjen Võsujala sõnul endiselt aktuaalne ning paljud asjad on jäänud avalikkusele avaldamata. Seetõttu otsustas saate kangelanna paljastada uue tahu kurikuulsa lahkumineku kohta.