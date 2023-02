Sahinad: lauljanna Adele kihlus poiss-sõbraga ja plaanib altari ette astuda juba mõne kuu pärast

Spekulatsioonid, et Adele on kihlunud, hakkasid levima pärast naise möödunud nädalavahetusel Las Vegases toimunud kontserti, kus tähelepanelikult pealtvaatajad märkasid, et naisel särab sõrmes hiiglaslik teemantsõrmus, vahendab Mirror. Kuigi Adele on sõrmust kandnud juba üle aasta aja, siis nüüd on levimas jutud, et paar plaanib teineteisele jah-sõna öelda juba sel suvel. Uudise, et Adele on kihlunud, avaldas esimesena Ameerika Ühendriikide populaarne kõmublogi Deux Moi.