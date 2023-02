FOTOD | Hüvasti, Hollywood! „Tuvikeste“ staar Christina Applegate käis viimast korda punasel vaibal

Applegate, kes on eestlastele tuntud eelkõige seriaalist „Tuvikesed“ ning mitmetest komöödiafilmidest, väisas üritust koos oma tütre Sadiega. Maani ulatuvat musta pintsakkleiti kandnud staar toetus punasel vaibal kepile, millele oli kirjutatud „FU MS“, mis viitab sellele, et Applegate saadab teda kimbutava polüskleroosi pikalt.

Staar sai oma diagnoosist teada 2021. aasta augustis ning seetõttu peatati Netflixi hittseriaali „Dead to Me“ viimase hooaja võtted. Applegate'i tervis halvenes meeletu kiirusega, kuid ikkagi soovis ta teha antud hooaja lõpuni. Rohkem ta arvatavasti näidelda enam ei saagi. Kuigi ta keha liigub ning ta saaks väiksemaid rolle teha, siis ta ei jaksaks enam võtteplatsil 12 kuni 14 tundi veeta. Kuid ta on varem selgitanud, et saab teha peale lugemisi näiteks multifilmidele ja reklaamidele, et hoida end tegevuses ning teenida raha oma perekonnale.