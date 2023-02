KURIOOSUM | Mis juhtus? Kuulus modell tapeti: mõrvas kahtlustatakse tervet tema eksmehe perekonda

28-aastane Choi oli oma kodumaal väga kuulus, kuid tema nägu ja nimi on jõudnud ka varem rahvusvahelisse meediasse. Vaid kuu aega enne oma surma väisas ta Pariisi moenädala raames aset leidnud Elle Saabi moesõud. Samuti on ta olnud kaanestaariks luksusajakirjas L'Officiel Monaco. Instagramis jälgisid tema tegemisi üle 100 000 kasutaja, kes said näha, kuidas Choi reisis pidevalt Londonisse ja Pariisi ning nautis vägagi glamuurset elu.

Kuid nüüdseks on see kõik läbi ning Hongkongi politsei kahtlustab, et naise mõrva taga on ta eksabikaasa ja viimase sugulased.