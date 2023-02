Uus osa või hoopis värske peatükk? Prints Harryl on oma raamatuga suured plaanid

Kui prints Harry teos „Spare“ tänavu jaanuaris müügilettidele jõudis ja kiiresti üle kogu maailma ääretult populaarseks sai, hakkasid levima jutud, et Sussexi hertsog plaanib oma esimese raamatu tuules veel mõned teosed kirjutada. Nüüd olla ta aga oma meelt muutnud ega kavatse uusi memuaariraamatuid välja anda. Väidetavalt on printsil tekkinud uus plaan - ta tahab juba ilmunud kõvakaanelist raamatut täiendada vähemalt ühe peatükiga.

Väljaanne Page Six kirjutab oma allikatele toetudes, et Harryl olla tõepoolest selline plaan küpsemas. „Ta plaanib lisada vähemalt ühe peatüki oma raamatule. See ilmuks selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses, kui tema raamatu müük on lõppenud,“ teadis allikas rääkida.