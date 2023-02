Kas Charles vaatab surnud ema soovist mööda? Kuningas kavatseb Camillale hoopis teise tiitli anda

Nimelt väidavad mitmed allikad, et pärast kuningas Charlesi kroonimist saab Camillast täieõiguslik kuninganna. Buckinghami palee siseringis on levinud jutt sellest, et Queen Consorti tiitel on nende sõnul liiga tülikas ning seetõttu on otsustatud „lihtsama“ kuninganna tiitli kasuks.

Pole teada, kuidas Suurbritannia avalikkus antud uudisele reageerib, kui see ühel hetkel ametliku kinnituse saab. Veel aasta tagasi oli teada, et Camillast ei saa pärast Elizabeth II surma kuninganna, vaid temast saab printsess. See oli paika pandud juba paleesiseselt 2005. aastal, kui lahutatud Camilla perekonnaga liitus. Kuid enne surma teatas Elizabeth II, et tema üheks viimaseks sooviks on see, et lojaalsuse eest saaks Cornwalli hertsoginnast Queen Consort ehk kuninga abikaasa.