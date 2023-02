FOTOD | Vägev üllatus! Keili Sükijainen lennutati sünnipäeva puhul teisele poole ookeani

Küll ei sõidutatud Keilit New Yorki ainult üheks päevaks, vaid ta on seal olnud juba nädala. Näiteks on ta jõudnud juba NBAd vaatama, Times Square'i külastanud ja ka Broadwayl „Hamiltoni“ muusikali nautinud. „Parim nädal siiani,“ õhkab ta Instagramis.