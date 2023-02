Kassnaiseks tituleeritud daam lükkas taas ümber kuuldused iluoppide kohta: teised tuunivad mu pilte!

Šveitsi päritolu seltskonnategelane Jocelyn Wildenstein sai Ameerikas esmalt kuulsaks juba 1970ndatel, kuid 1990ndatel hakkas naise nägu korduvalt muutuma arvukate iluoperatsioonide tagajärjel ning meenutas aina enam kassi. Nüüd on Wildenstein, kes teenis endale kurikuulsa Kassnaise hüüdnime, sõnanud, et tema välimus on tõeline ja hoopis teised inimesed tuunivad tema pilte.