Meghan Markle'i ja prints Harry särtsakas suhe tuli avalikuks 2016. aastal, kuid naise jaoks ei alanud see niivõrd roosiliselt, kui võiks arvata. Nimelt väidab üks kuninglik ekspert nüüd, et Meghan oli prints Harryga tutvudes pettunud, et mehel niivõrd väike varandus on.