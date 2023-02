MEEMIMÖLL | Naljahambad juba tegutsevad: Mart Helme unenägu Tallinna kohal leviteerimisest kütab Twitteris kirgi

Meemimöll sai alguse Mart Helme kõnest, kus ta kirjeldas unenäos aset leidnud hetke, kuidas ta oli lennanud Eesti kohal levitatsiooni korras ning näinud enda all surevat mahajäetud maad. „Ja kui ma lendasin, siis lendas mulle vastu üks ingel,“ kirjeldas Helme oma kõnes. Poliitik oli seejärel näinud, et lendab Toompea ja Stenbocki maja kohal, ning märganud, et sealt ilmub tintjat suitsu ja udu. „See oli hirmutav, sest see udu oli kuri, seal lausa oli tigedus,“ lausus Helme. „Ma nägin, et seal Stenbocki majas istub üks naine. Kurjuse udu tuleb tema suust ja matab Eestit enda alla,“ sõnas Helme, mille peale kõnet kuulav publik plaksutas.