KROONIKA PODCAST | Ülle Pohjanheimo presidendi vastuvõtust: vaevalt, et president teadis pooli inimesi, keda ta kätles

„Esimesena märkasin, et Tallinnasse oli tulnud väga suur rull fuksiaroosat kangast ja see trend on sulav kevadine lumi. Mulle hakkasid ka silma valged kleidid, kuid valges on väga kerge minna libedale teele. Kolmas teema, mis hakkas mulle silma, et meil oli palju printsessikleite muinasjuturaamatute illustratsioonidest,“ kritiseerib moelooja Ülle Pohjanheimo seekordseid presidendiballi külalisi.