KLÕPS | Kisub kuumaks! Kristel Aaslaid näitab puhkusel olles oma tagumisi padjakesi

Kogu seltskond jõudis Uluwatu piirkonda, mida peetakse surfamiseks üheks parimaks maailmas. Aaslaid andis teada, et esimesed lained on tal püütud ja tulemusega on ta rohkem kui rahul.

Instagramis jagatud pildil on Aaslaid kaamera poole seljaga ja pildi kommentaaridest võib lugeda, mitmetele jäi silma hoopis Kristeli pepu. „Nice ass...laid,“ kiitis üks jälgija. „Insta pepu zoomi,“ kommenteeris teine.

Aaslaid on jaanuari lõpus avaldanud, et veedab aina rohkem aega välismaal, et enda andeid edasi arendada.

Aaslaid paljastas saates „Stuudio“, et läheb õppima Taani Complete Vocal Institute'i. Kuigi sama asja saaks tudeerida ka Tallinnas, on ta juba teismeeast saadik unistanud õppimisest välismaal.

„Seda tehnikat õpetavad Eestis ka Maiken ja Bert WAF koolis ja ma oleksin võinud sinna minna, aga mul natuke sügeles see, et ma pole kunagi teinud otsust minna välismaale õppima. Idee oli minna otse allikani – mu õde elab Kopenhaagenis ja et oleks natukene õhuvahetus. See tundus praegu õige,“ avaldas ta.

Kuid miks just nüüd? On ju Aaslaid end juba andeka lauljana Eestis tõestanud. „Piinlik, aga paar aastat tagasi sain aru, et täpselt nagu pillimängijad harjutavad kogu aeg ehk see, et ma olen kogu aeg laulmisega hakkama saanud, ei tähenda, et ma olen nüüd oma ala meister ja nüüd on kõik.“