Kylie Jenner sünnitusjärgsest depressioonist: esimene kord oli väga raske

Jenner avaldas, et ta on kogenud sünnitusjärgset depressiooni kahel korral. „Esimene kord oli väga raske, teine kord oli juba palju parem. Ma soovitan naistel neid keerulisi olukordi mitte liiga südamesse võtta ning püüda kõiki emotsioone välja elada,“ ütles 5-aastase tütre Stormi ja 1-aastase poja Aire ema.

„Püsige selles hetkes, isegi kui see on valus. Ma tean, et nendel hetkedel võivad tekkida mõtted, et see ei lähegi kunagi üle, sinu keha ei ole enam kunagi endine, kuid see ei ole tõsi,“ jätkas ta.