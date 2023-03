Päris krõbe väljaütlemine: Shakira saatis oma ekskaasa armukese intervjuu käigus põrgusse

Värskes usutluses räägib Shakira naistest, kes ei toeta teisi sookaaslasi. Krõbedas vastuses ütleb ta lausa, et sellistele nõrgema sugupoole esindajatele on „reserveeritud koht põrgus“. Hispaania meedia spekuleerib, et see on selge viide Pique armukesele Clara Chiale, kellega ta Shakirat väidetavalt kaks aastat pettis. Jalgpallur ja temast üle 10 aasta noorem armuke on siiani romantilises suhtes ning elavad koos.