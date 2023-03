KUULA | Kuum, kuum, kuum! Merilin Mälk kirjutas loo oma murtud südamest, mida tal tegelikult pole

Merilini sõnutsi on selles laulus tükike noorust, sellega seonduvat segadust, armastust, igatsust, kui ka pisiasjades leiduvat puhast rõõmu: „ Loos pean ma peamiselt dialoogi iseendaga, barman`iga ja ka kokteiliga enda ees. Rahvarohkesse kohta jõudes satun inimeste küsimuste küüsi, kuna näevad, et olen jäänud oma mõtetega üksi. Mille peale ma justkui naeran enda üle ja räägin oma murtud südamest, mida mul tegelikult ei ole. Tegelikult tunnen, et olen oma sõprade kõrval lihtsalt üks tavaline viies ratas vankri all. Küll aga on mul hea meel, et ma ei jäänud nende mõtetega üksi koju. Päeva lõpuks tahan ma lihtsalt noorust ja seiklusi nautida.“

„Kustuta janu“ visuaali filmimine (Oskar Kadaksoo) ja pildistamine (Liina Notta) toimus Tallinna ööklubis Studio. Merilinil on hea meel, et video sidus lokatsiooni ja laulu omavahel kenaks tervikuks, kuna tunnistab, et naljakal kombel kujutaski ta vaimusilmas ette, et kogu see lugu rullub lahti just selle ööklubi seinte vahel. Teisalt nentis ta, et väga veider oli sattuda sinna ajal, kui ruumid olid tühjad.