Aasta pööraseim kultuurisündmus: 5MIINUST ja Puuluup koos laval juba sel reedel!

Põrgukoerad 5MIINUST ning taevased inglid Puuluup loovad kontsertõhtu, mis ühendab taeva ja põrgu. Kuulda saab nii taevalikus võtmes 5MIINUST kui ka põrgumasinast tulevat Puuluupi. Kuigi kontsertkava püsib veel pingsalt saladuskatte all, vihjavad muusikud, et eriti põneva töötluse on saanud 5MIINUSE hitt „?mis sa tegid“ ning imeliselt sobivad kokku ka „Paaristõuked“ ja „Roosad Suusad“. „Nii imeline asi, et lausa vägev!“ lubab Estoni Kohver.



5MIINUST on andnud mitmeid suurkontserte, kuid ükski neist pole nõudnud veel nii põhjalikku ettevalmistust ja proove on tehtud rekordiliselt palju. „Proovid on läinud eriti hästi ning need on näidanud, et see show saab olema eepiline. Ületasime igasugused ootused enda jaoks ning see saab olema vägev kontsert kõigile külalistele – nii muusikaliselt kui ka lavashow mõttes,“ lausub Kohver.