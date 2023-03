Kuulsused pöörasid tülli: netirahvas kutsub Selena Gomezi mõnitanud Kylie Jennerit ja Hailey Bieberit õelateks tüdrukuteks

Viimastel päevadel on välismeedias palju kõmu tekitanud tüli Selena Gomezi, Kylie Jenneri ja Hailey Bieberi vahel. Jennerit ja Bieberit kutsutakse sotsiaalmeedias õelateks tüdrukuteks ning nendega pahandatakse, et nad Instagramis Gomezi üle mõnitavad. Netirahvas on draama osas võtnud aga oma seisukoha ja näidanud välja, kelle poole nad tülis valinud on.