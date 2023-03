Alanud nädalavahetusel lõppevad Eestis riigikogu valimised, mistõttu on paslik meenutada mõnesid huvitavaid ja kirevaid meelelahutus- ja kultuuritegelasi, kes on taasiseseisvunud Eesti ajal parlamenti kandideerinud. Osa neist on magusat rahvasaadiku leiba maitstagi saanud.