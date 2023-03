USA kõmuliseima reality Tallinna episood jõudis eetrisse! Saates osalev eestlanna kirjeldab, kuidas pakkumine temani jõudis

Tallinnas filmitud episood algab sellega, et poissmess Zach viib individuaalsele kohtingule neiu nimega Charity. Nende päev algab jalutuskäiguga Musumäel ning Viru väravate juures ootab neid hobukaarik, millega nad sõidavad läbi vanalinna. Osalavalt on varjatud ära fakt, et kaarik ootas neid McDonaldsi ees. Tundub, et meie vanalinnast on tahetud luua vägagi muinasjutuline paik, kus kiirtoidukohtadele ruumi pole.