Sõbra surm ja abikaasa raske diagnoos: Ed Sheeran valas oma elu keerulised hetked uude albumisse

Sheeran sõnas sotsiaalmeedias, et on oma uue albumi valmissaamisega üle kümne aasta tegelenud. „Olen üritanud kokku panna perfektset akustilist albumit, kirjutanud ja salvestanud sadu laule selge visiooniga sellest, milline see album peaks olema,“ alustas Ed oma postitust. Kuid tema elus möödunud aasta alguses aset leidnud traagilised sündmused muutsid seda, kuidas ta näeb muusikat ja kunsti.

Laulja rääkis, et laulude kirjutamine oli tema jaoks teraapia ning aitas tal oma tunnetest aru saada. „Kirjutasin mõtlemata, millise need laulud olema saavad. Ja veidi enam kui nädalaga asendasin ma kümnendi pikkuse töö oma kõige tumedamate mõtetega,“ avaldas Sheeran, kuidas tema peagi ilmuv album valmis sai.

Kuu aja jooksul leidsid tema elus aset mitmed keerulised sündmused. Sheerani lapseootel naisel Cherry Seabornil diagnoositi kasvataja, mille ravimisega ei saanud alustada enne lapse sündi. Ootamatult kaotas laulja oma väga lähedase sõbra Jamal Edwardsi. Veel pidi Sheeran seisma kohtus oma laulukirjutaja karjääri eest. Raske eluperioodi tõttu tekkis tal depressioon ja ärevus. „Ma tundsin, et ma upun, et mu pea on allpool veepiiri, vaatamas üles, kuid ei suutnud pinnale tõusta ja õhku ahmida,“ kirjeldas ta oma läbielamisi.

Sheeran sõnas, et tema albumil „Subtract“ (kirjapildis „-“) on esindatud laulud elust enesest, kus ta väljendab oma sügavamaid mõtteid. Ühtlasi on Edi sõnul tegemist esimese albumiga, mida ta pole kokku pannud selleks, et see inimestele meeldiks. „Annan välja albumi, mis on aus ja peegeldab seda, kus ma oma täiskasvanuelus praegu olen. Avan sellega oma hinge uksed.“

Ed Sheerani album „Subtract“ jõuab kuulajate ette 5. mail.