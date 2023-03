ARMAS KLÕPS | Ott Tänak külastas perega Tenerife loomaparki

Loro Parque'i kodulehelt selgub, et loomapark avati aastal 1972 ning pargis on nii oma džungel kui ka orhideeaed. Samuti asub pargis papagoimuuseum, kus saab uudistada suurt portselanpapagoide kollektsiooni. Park laiub 135 000 ruutmeetri suurusel maa-alal ning tegemist on vägagi populaarse ja tuntud loomapargiga.