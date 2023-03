FOTOD | Vaata, kes saabusid Mart Kivastiku autorifilmi „Taevatrepp“ esilinastusele

Mart Kivastik ise ütleb, et „Taevatrepp“ on lugu ajast ja muusikast, sõprusest ning armastusest ja surmast, elust tänapäeval ja 1970ndate lapsepõlves. Lugu saab alguse sellest, et oma viimsel hingetõmbel usaldab kunstnikust sõber filmi peategelasele Uule saladuse, kuidas käia minevikus. Uu on insener ega usu imedesse, aga trikk toimib. Minevikus on mõnus, igavene suvi, pikad juuksed, tüdrukud ja Jenkki näts. Tema päriselus on sügis, sõbrad on kibestunud, tüdrukud abielus ja isa raskelt haige. Kõige lõpuks peab Uu siiski otsustama, millises ajas oma elu edasi elada – mineviku suves või oleviku sügises.

Mart Kivastik valis stsenaariumi aluseks selle romaani, sest talle tundus, et sellest sai hea raamat. „Ma loodan, et film kõnetab igasuguseid inimesi, aga eriti neid, kellele meeldib rokk. Rokiarmastus ei sõltu alati vanusest, see on pigem eluviis. Näiteks Mick Jagger saab järgmisel aastal 80, aga kargab laval nagu segane.“ Filmi mõte on autori sõnul see, et molutada pole enam aega, tuleb elada nüüd ja kohe.