Põnev! Uus suursõu „Tähtede täht“ toob Synne Valtri üle pika aja taas ekraanile

Getter räägib, et saates osalemise üle ta pikalt mõtlema ei pidanud. Laulja sõnul on uus saade põnev väljakutse ning see annab võimaluse panna end proovile žanrites, milles pole ta varem üles astunud.

Synne ootab eelkõige, et saade pakuks nii osalejatele kui ka televaatajatele suurepärast meelelahutust ning võistluse aspektist ta niivõrd palju ei hooli. „Võistlus võistluseks, kuid me siiski oleme ju kõik lauljad,“ ütleb ta. Synne räägib, et kõige rohkem hirmutab teda räppimine. „Mul pole räpi alal absoluutselt kogemust ja see on minu jaoks nii tume maailm,“ tunnistas ta.