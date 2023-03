Näitleja ja lavastaja Rednar Annus taastub endiselt 17 aasta vanusest avariist: peapõrutusi ei saa ma endale rohkem lubada

Näitleja ja lavastaja Rednar Annus andis Naistelehele avameelse intervjuu, milles rääkis kohutavast õnnetusest lähemalt ning tunnistas, et taastub tänaseni.

„Selgroo kõige alumisest lülist on väike kida murdunud. See tähendab, et niipea kui lasen end ülekaalu ja naudin mugavat elu, hakkab selg valutama ega saa enam valu tundmata saapapaelu kinni sõlmida,“ ütles Rednar.