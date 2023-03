Vägev! Tänavuse Oskar Lutsu huumoripreemia saab multitalent Kait Kall

Kall on rahvast naerutanud seriaalis „Naabriplika“ (Tola osatäitjana), püstijalakomöödiates „Midagi ikka“ (koos Priit Piusiga) ja „Plaan B“ ning mitmel pool mujal. Möödunud aasta lõpus lõi ta kaasa jalgpalli maailmameistrivõistluste telekajastust humoorikal viisil rikastanud ettevõtmises „Kinoteatri MM Katarsis“.

Nagu mullune Lutsu preemia laureaat Tõnis Niinemets, võib ka Kait Kall öelda, et huumoripreemiat hakati Palamusel välja andma tema sünniaastal, st 1987. aastal. 2011. aastal lõpetas Kall Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias näitleja eriala ja on töötanud Von Krahli teatris.

Oskar Lutsu huumoripreemiale esitati seekord 13 kandidaati, kelle hulgas oli nii nalja kirjutajaid kui ka humoorikates rollides üles astunud näitlejaid. Kait Kall saavutas žürii lõpphääletusel üsna veenva võidu. Kui huumoripreemia väljaandmise eestvedaja, Palamuse Kultuuri juhataja Ehtel Valk värske laureaadiga telefonitsi ühendust võttis ja ütles, et helistab Palamuselt, sai Kall üsna ruttu aru, mis asjus. Ta tänas ja ütles, et on tunnustuse üle väga rõõmus.