„Elvise“ staar Austin Butler meenutab haiglasse sattumist: mu keha hakkas lihtsalt välja lülituma

„See, mida te nägite Kuldgloobuste kõne ajal, on tõeline Austin. See on loomulik, mitte teeseldud kõnepruuk. Mul on kahju, et inimesed räägivad, et ta on ikka veel oma rollis, kuid tegelikult on ta Presley hääle lihtsalt endale omaks võtnud,“ selgitas Bartlett.