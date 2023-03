Vahetas nädalaga kallima välja: Madonna uus silmarõõm on temast 35 aastat noorem poksitreener

Mitmete allikate sõnul on Madonna uus kallim 29-aastane poksitreener Josh Popper ning väidetavalt on paari vahel tekkinud tõeliselt kuumad tunded. Treener ja lauljanna olid kohtunud ühes treeningsaalis, kus Popper Madonna ühte last juhendab, vahendab New York Post.