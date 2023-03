Tanel Padar on sunnitud laste tõttu kihlatust lahus magama: pidime voodi välja vahetama

Küsimusele, kas Linda siis ei maga Tanel ja Laureni voodis, vastas Padar: „Hetkel võib lausa öelda, et kes meie voodis ei maga? Oleme seal neljakesi, kõige harvemini satun sinna mina. Teinekord on nii, et kui diivanil oled nii väsinud, siis ma mõtlen, et jään hoopis sinna,“ naljatles muusik.

Paarikese voodi on 180 cm lai, ent Tanel ei arvestanud, et terve pere sinna soovib ära mahtuda. „Kui muidu on kaks inimest, kes teineteisele väga meeldivad ja kellel on füüsiline tõmme, siis sa ei kasuta seda ruumi äragi. Praegu mul on oma viisteist sentimeetrit servas,“ tunnistas ta.