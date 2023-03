Jeremy Clarksoni töökoht ohus? Legendaarse telenäo jätkamine Briti miljonimängu saatejuhina sattus kahtluse alla

Saatejuht ja kirjanik Jeremy Clarkson sattus brittide pahameele alla möödunud aasta lõpus, kui kõmuleht The Sun avaldas Clarksoni kirjutatud loo, kus too kritiseeris teravalt Sussexi hertsoginnat Meghan Markle'it. Lugejad olid mehe kirjutatust šokis ning Briti meedianõukogu sai loo tõttu suisa üle 20 000 kaebekirja. Hiljem võeti lugu maha.

Clarkson küll vabandas nii sotsiaalmeedias kui ka meili teel Meghan Markle'i ees, kuid nüüd paistab, et tema karmid väljaütlemised on talle maksnud kätte ning tema töö saate „Kes tahab saada miljonäriks?“ saatejuhina võib ohus olla.

Briti meedias hakkasid veebruari viimastel päevadel levima jutud, et tuntud mälumäng enam eetrisse ei jõua ja uusi hooaegu sellele ei filmita. Samuti levisid spekulatsioonid, et Clarkson on saatejuhi kohalt kinga saanud.

Kõlakad said alguse telekanali ITV tegevjuhi Carolyn McCalli viitest, et legendaarse mälumängu uus hooaeg, mida hetkel filmitakse, võib olla Clarksoni viimane, kuna tema leping saatejuhina hakkab läbi saama. McCall sõnas, et telekanalil pole kohustust Clarksoniga lepingut pikendada. Hiljem selgitas telekanali esindaja spekulatsioonide vältimiseks, et ei Clarksonit ega miljonimängu telesaadet pole tühistatud ning populaarse telemängu uus hooaeg on neil juba peaaegu purgis, vahendab Mirror.