Äsja kihlatust lahku läinud punkstaar Avril Lavigne veedab aega juba uue silmarõõmuga

Möödunud nädalal lahvatas uudis, et Kanadast pärit punkstaar Avril Lavigne ja tema räpparist kallim Mod Sun on oma kihluse katkestanud. Juba on Avril aga jõudnud endale uue silmarõõmu leida ja veedab rõõmsalt aega tõsielustaar Kylie Jenneri endise kallima räppar Tygaga.