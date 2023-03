New Yorgi politsei otsib Travis Scotti: räppar sattus ööklubis kähmlusesse ja lõhkus tehnikat

Travis Scott oli tekitanud pahandust 1. märtsil New Yorgi linnas asuvas Nebula ööklubis. Politsei oli saanud klubisse väljakutse kell 3:25, kui üks helitehnik kirjeldas, et tal tekkis räppariga „verbaalne vaidlus“, seisis politseijaoskonna ametlikus protokollis. Protokolli järgi süüdistati räpparit selles, et ta oli verbaalset vaidlust püüdnud edasi arendada füüsiliseks kähmluseks ning väidetavalt virutanud ohvrile rusikaga vastu tema nägu.

Samuti süüdistatakse Scotti selles, et ta lõhkus ära ühe kõlari ja videoekraani, millega tekitas ööklubile 12 tuhande dollari väärtuses kahju. Pärast vahejuhtumit oli räppar klubist põgenenud.

New Yorgi politseijaoskonna esindaja kinnitas väljaandele E! News, et 52-aastast meest oli näkku löödud ning ööklubile tekitati mitme tuhande dollari suuruses kahju. Esindaja ei avaldanud kannatanu nime, kuid sõnas, et ohver ei vajanud meedikute abi. Politsei soovib vahejuhtumi tõttu Scottiga vestelda ning otsib seetõttu teda taga.

Räppari advokaat Mitchell Schuster avaldas oma kommentaaris lootust, et Scott vabaneb peagi kahtlustustest. „Tegemist on ilmselgelt arusaamatusega, mis on tegelikkusest suuremaks puhutud. Me teeme aktiivselt koostööd ööklubi ja võimudega, et tõde paika panna,“ lausus ta.

Ka ööklubi omanik kommenteeris vahejuhtumit. „See on paisutatud ülemääraselt suureks. See oli hea õhtu,“ sõnas klubi Nebula mänedžer Ritchie Romero.

Scotti järgmine kontsert toimub 4. märtsil Rolling Loud festivalil Californias. Enne selle toimumist soovivad räppar ja tema tiim koostöös võimudega välja selgitada, mis tegelikult tol õhtul ööklubis toimus.