Põletushaavadest paranenud saatejuht Jay Leno viskas oma õnnetuste üle nalja: mul on tuttuus nägu

Jay lausus telesaates, et on õnnetusest taastunud. Kui Clarkson kiitis, et Leno näeb hea välja, viskas mees nalja: „Aitäh, mul on tuttuus nägu“. Ta tunnistas, et vahepeal nägi ta nägu üpriski kolmanda astme põletuste tõttu kohutav välja. „See oli päris jube vaatepilt,“ sõnas ta ning seepeale kiitis Kelly, et praegu pole Jay näos ühtegi jälge kohutavast õnnetusest.