FOTOD | Taevas ja põrgu said kokku! Vaata, millist sõud pakkusid 5Miinust ja Puuluup

5MIINUST on Estoni Kohver, Päevakoer, Põhja-Korea, Lancelot ja Venelane ehk mullu Aasta Artist tiitli pälvinud poistebänd. Lääne-Viru mändide all alguse saanud punt on kiiresti saanud üle-eestiliseks sensatsiooniks, kelle repertuaar ulatub tummistest räpiträkkidest „Erootika Pood“ ja „Trenažöör“ roki sugemetega albumini „kõik on süüdi“.