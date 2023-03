Stefan kergitas saladuseloori enda ja Victoria pulma osas: Armeenia traditsioone tuleb ka

Stefan rääkis, et temal ja Victorial on läinud pulmade planeerimisega väga hästi. Keeruliseks osutus neil pulmakülaliste nimekirja tegemine. „Algselt me mõtlesime, et me ei tee suurt pulma, teeme väiksed pulmad. Kuna pulmad on sellised kulukad asjad, siis iga inimene, kes kuuleb, et tuleb pulma mingit teenust pakkuma, siis paneb ta ühe nulli otsa,“ rääkis Stefan ja viitas, et pulma korraldamine pole odav lõbu.