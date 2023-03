Tubli tüdruk! Merilin Mälk sai raskest sõltuvusest võitu: mul on hea meel, et ma seda märkasin

„Ma tegin seda, sest ma märkasin, et ma olen loobunud oma hobidest. Hobid, mis käisid minuga aastaid kaasas. Kunagi oli normaalne see, et ma käisingi isaga koos jooksmas nii, et võisin ühel päeval joosta 18 kilomeetrit. Täna 3 kilomeetrit ja ma enam ei jaksa,“ põhjendas Merilin saates „Stuudio“. Tal ei pidavat enam lihtsalt võhma olema.

„See, et ma seda märkasin... Mul on hea meel, et ma märkasin ja see, et ma selle otsuse vastu võtsin nüüd. Ma pean ennast kiitma,“ arvab noor lauljatar, kes oli iseendaga pidanud maha tõsise vestluse teemal, et kuidas tal muidu on palju iseloomu, kuid sellise pahega võidelda ei suuda.