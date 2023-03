ÜLEVAADE | Kes sai jala ukse vahele? Vaata, kui palju said riigikogu valimistel hääli tuntud inimesed

Parempoolsete nimekirjas päris korraliku häältesaagi saanud, kuid parlamendi ukse taha jäänud Ilmar Raag ütles sotsiaalmeedias, et on tervikuna rahul. Filmimees tänas oma valijaid ja ütles, et ta jätkab enda tegevusega.



