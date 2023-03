Tanel Toom avalikustas enda uue filmi eelarve: tuntud näitlejad olid nõus töötama alla oma hinna

„See projekt sai alguse Inglismaalt,“ tõdes Toom, et algselt oleks tegemist pidanud olema Briti filmiga. Siis liitus meeskonnaga produtsent Ivo Felt, kes kaasas sakslased ja kellega koos sündis otsus film hoopis Eestis teha, vahendab portaal Menu.

Toomi sõnul pole tegemist väga kalli filmiga, eelarve jääb samasse kanti, kus oli ka „Tõde ja õigus“. Kui „Tõde ja õigus“ valmis 2,4 miljoni euroga, siis „Viimane vahipost“ võttis umbes kolm miljonit. Filmis osalevad nimekad näitlejad töötasid Toomi kinnitusel alla oma hinna. „Neile meeldis see lugu,“ selgitas režissöör ja lisas, et vestles enne jah-sõna saamist näitlejatega pikalt, et ennast ja oma töid tutvustada.